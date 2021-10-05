لبنان

وجهات نظر متباينة

Lebanon 24
05-10-2021 | 17:05
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بدأت وجهات النظر تتباين داخل الاجتماعات الوزارية، مما يعني أن فريقاً ما، لن يمضي على بياض، في اتخاذ القرارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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