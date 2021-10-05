لبنان

المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد

Lebanon 24
05-10-2021 | 17:13
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نفت مصادر متابعة عبر "اللواء"ان "تكون الحكومة قد باشرت المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الانقاذية، كما يتردد على ألسنة بعض السياسيين ووسائل الإعلام".
وأشارت الى ان "ما حصل حتى الآن، مراسلة الصندوق، من الحكومة اللبنانية، تبدي استعدادها، للتفاوض مع الصندوق في وقت قريب"، الا ان ذلك يتطلب انجاز الخطة بالكامل، وهذا لم يحصل بعد، بانتظار وضع اللمسات الاخيرة، بخصوص التعديلات النهائية على خطة الحكومة السابقة، وتوحيد أرقام ورؤية، جميع المعنيين بالخطة، للتفاوض بموقف موحد مع الصندوق، بما يسهل ويسرع آلية التفاوض والتوصل سريعا الى الاتفاق المنشود.
المصدر: اللواء
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