لبنان

ميقاتي يبذل مجهوداً كبيراً للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة والكهرباء

Lebanon 24
05-10-2021 | 22:16
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كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعمل ما في وسعه للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة، والكهرباء بالتعاون، مع وزير الطاقة وكافة المسؤولين بهذا القطاع، لانه لم يعد ممكنا، ترك التدهور الحاصل فيه، الى حد الانهيار الكامل، الامر الذي بات يهدد انطلاقة الحكومة، ويؤثر سلباً على خطة الانقاذ ووقف الانهيار الحاصل".
وأشارت الى ان "تصوّر ميقاتي لمعالجة الكهرباء، يرتكز على خطة آنية سريعة، للعمل بكل الامكانيات المتوافرة لزيادة ساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق ما بين ثماني وعشر ساعات يوميا، خلال أسابيع محدودة، من خلال تسريع الخطى لاستيراد الغاز المصري، وامكانية زيادة كمياته، الى محطة دير عمار بالشمال، لرفع مستوى الانتاج الى اعلى مستوى ممكن. وفي الوقت، تأمين كميات من الفيول، العراقي، او المستورد كن قبل الدولة لتشغيل محطتي الزوق والزهراني، وزيادة الانتاج فيهما".
المصدر: اللواء
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