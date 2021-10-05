ملف الكهرباء حضر في لقاء - ماكرون

لفتت مصادر سياسية غبر "اللواء" الى ان "ملف الكهرباء كان حاضراً في لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتابع حاليا مع الموفد الفرنسي، في حين يتم البحث مع بعض الشركات الفرنسية والالمانية، بالخطة عموما لاستكشاف، شركة أو اكثر لتولي تنفيذ الخطة المذكورة بعد موافقة الجهات المانحة عليها".