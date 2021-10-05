جلسة للجان المشتركة غداً

تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، في ضوء تقديم 10 نواب اقتراح قانون يقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

ولم يرق هذا الاقتراح للفريق النيابي العوني، الذي أعلن التمسك باجراء الانتخابات على أساس القانون الساري حالياً.