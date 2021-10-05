لبنان

جلسة للجان المشتركة غداً

Lebanon 24
05-10-2021 | 17:38
A-
A+
Doc-P-871703-637690776985462264.jpg
Doc-P-871703-637690776985462264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، في ضوء تقديم 10 نواب اقتراح قانون يقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
ولم يرق هذا الاقتراح للفريق النيابي العوني، الذي أعلن التمسك باجراء الانتخابات على أساس القانون الساري حالياً.
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-10-06
01:00 | 2021-10-06
00:58 | 2021-10-06
00:17 | 2021-10-06
00:14 | 2021-10-06
23:55 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website