أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: على الحكومة الالتزام بالإصلاح وسنراقبها

رأى أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ان "امام الحكومة مسيرة إنقاذ شاقة تتطلب العمل الدؤوب والمستمرّ من اجل الاصلاح المنشود، وفقاً للمبادرة الفرنسية وخلاصة نقاشات المجلس النيابي، باعتبار لبنان امام مفترق خطير وحساس يستدعي التعاون لولوج مساره الآمن، انطلاقا من الالتزام بمندرجات الاصلاح واعادة تصحيح علاقات لبنان مع اشقائه وفي مقدمتهم الاخوة العرب".وقال في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "ندعو كلقاء ديموقراطي الى ترميم العلاقات العربية وتنقيتها، حفاظاً على مصلحة لبنان العليا مع اشقائه، وتأكيداً على هوية الوطن وانتمائه العربي قولاً وفعلاً. كما ندعو الاخوة العرب الى دعم لبنان وتقدير وتفهم ظروفه الصعبة والدقيقة والموضوعية التي تتحكم بواقعه اليوم، وهو لا يمكن الا ان يكون عربي الهوى والهوية والانتماء. وليس من عاقل الا ويذكر فضل الاخوة العرب في وقوفهم الى جانب وطننا في كل الظروف والمحن والازمات التي مر ويمر بها".