28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
استرداد الاموال معركة مُستمرّة ومصدر مصرفي: "أمانة برقبتنا"!!
Lebanon 24
05-10-2021
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو "رابطة المودعين اللبنانيين" نزار غانم لـ "الديار"، أن ثمة قلقاً حقيقياً على أموال المودعين، خاصةً وان اليوم يتم تطبيق لمدة سنتين خطة ظل مالية، تذكرنا بالارجنتين وما حدث فيها لناحية تحميل الكلفة للفئات الاكثر فقراً وللطبقة الوسطى، بينما الاغنياء هرّبوا أموالهم، ومن هو غير نافذ سياسيا ظلت امواله داخل المصرف، وهذا في ظل عدم اعتراف من المصرف المركزي ان ثمة ازمة مالية، وفي ظل انحياز القضاء، فكان يجب الذهاب قانونياً الى تسييل اصول مدراء المصارف والمصارف نفسها.
واعتبر ان كل سياسة التعاميم، هي اقتطاع غير رسمي من أموال المودعين، خاصة ان هناك كثر مضت على تعاميم غير معروفة التوجه، وبالتالي تم اقتطاع اكثر من 80% من اموال المودعين، وبالتالي ثمة نقل الكلفة من اصحاب الاموال والرساميل العالية للاضعف، واكد ان أي حل مالي يجب ان يعود لـ «لازار» معدلة، لان ثمة تحفظ على بعض بنود لازار.
مصدر مصرفي رفيع المستوى يؤكد لـ «الديار» ان الامور ذاهبة باتجاه الحلحلة، مشيرا الى ان الكلام عن ذهاب اموال المودعين هو جهنم بعينها ولا اساس له من الصحة، ويؤكد المصدر عينه، ان ثمة انفراجات كبرى مرتبطة بالوضع السياسي في لبنان والمنطقة من شأنها ان تعيد الثقة الدولية في لبنان، وتعيد الواقع الاقتصادي الى سابق عهده.
وينهي المصرفي ببسمة يعتريها شيء من محاولة بث اجواء الأمل: «مصرياتن عنا وأمانة برقبتنا ليوم الدين».
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-05
05/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
12:43 | 2021-10-05
05/10/2021 12:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره
11:16 | 2021-10-05
05/10/2021 11:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:29 | 2021-10-06
الجيش: حملة تبرع بالدم في مستشفى ابلح العسكري
05:27 | 2021-10-06
مولوي يرسل كتابا الى محافظة الشمال... ماذا جاء فيه؟
05:04 | 2021-10-06
لا تسليم ولا بيع للبنزين
05:00 | 2021-10-06
القوانين غير المطبقة... والاطاحة بالاصلاحات
04:55 | 2021-10-06
موقوف بجرم سرقة.. فهل وقعتم ضحيته؟
04:54 | 2021-10-06
بالرغم من وجود 3 حراس.. فرار سجين من مستشفى السيدة زغرتا!
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact