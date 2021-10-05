لبنان

إحراج زعيم

Lebanon 24
05-10-2021 | 22:38
A-
A+
Doc-P-871726-637690955740127955.jpg
Doc-P-871726-637690955740127955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدا زعيم سياسي محرجاً إزاء انتقاد المرشحين في مناطق لها خصوصيتها عائلياً وروحياً، وقد سمع كلاماً كبيراً في الآونة الأخيرة حول هذه المسألة.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
بايدن: ترشحت للرئاسة وعملت طوال مشواري السياسي لرفع مستوى الاقتصاد في البلاد
lebanon 24
06/10/2021 12:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط عرض مع سفير رومانيا المستجدات السياسية
lebanon 24
06/10/2021 12:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: لتحرير التحقيق في تفجير المرفأ من أي تدخل سياسي
lebanon 24
06/10/2021 12:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تجميد النشاط السياسي يشعل حرباً جديدة داخل الإخوان
lebanon 24
06/10/2021 12:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24

احراج

سياسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2021-10-06
05:27 | 2021-10-06
05:04 | 2021-10-06
05:00 | 2021-10-06
04:55 | 2021-10-06
04:54 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website