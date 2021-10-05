لبنان

المبدأ قبل الأصوات

Lebanon 24
05-10-2021 | 22:39
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قال رئيس حزب، ولدى سؤاله عما سيفعله بشأن أحد النواب في كتلته: لا يهمني 2000 صوت بل مبادئ الحزب ومواقفه.
(النهار)
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