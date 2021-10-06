لبنان

اللبنانيون يصطفون في طابور جديد... ما هو؟ (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 00:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تواجد طابور جديد امام النافعة في طرابلس.
 
 
وفي صيدا، تشهد منذ الصباح مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في القياعة  زحمة سير بسبب استحداث نظام جديد، حيث تم الطلب من المواطنين الإنتظار  لحين تسهيل امورهم . وقد حال انقطاع التيار الكهربائي عن النافعة بوقف المعاملات مؤقتا لحين عودة التيار الكهربائي .
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