لبنان

"التفاهم الداخلي يريح الجميع"... وزير المهجّرين:لن يكون هناك عراقيل

Lebanon 24
06-10-2021 | 01:28
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لفت وزير المهجّرين عصام شرف الدين، إلى أن "ملفّ المهجرين أصبح من الماضي وسأسعى إلى إغلاقه قريباً بما يرضي أصحاب الحق ويمكن تحويل هذه الوزارة إلى مديرية تحت جناح وزارة الشؤون مع متابعة الملفات العالقة".

وفي حديث لـ "صوت كل لبنان 93.3"، أضاف: " علينا أن نعتمد على أنفسنا كحكومة متفاهمة ومتراصّة ومترفعة عن المصالح الشخصية والحزبية وهذا التفاهم الداخلي يريح الجميع".

وتابع، " لن يكون هناك عراقيل في عمل الحكومة وأنا متفائل بنوايا الجميع ونأمل أن تكون هناك معطيات إقليمية ودولية تنعكس على واقعنا".
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