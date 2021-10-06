لبنان

"اتهامات إسرائيلية خطيرة".... مسيّرات مفخّخة وصواريخ دقيقة في لبنان!

Lebanon 24
06-10-2021 | 01:39
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ذكرت قناة "الحدث" أنّ إسرائيل زعمت أنّ مسيّرات إيرانية مفخّخة وصلت إلى سوريا ولبنان في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنّ إسرائيل تتّهم إيران بإدارة مشروع إنتاج صواريخ دقيقة وتحسين دقة الصواريخ في لبنان.

وبحسب "الحدث"، فإنّ اللواء 90 في الجيش السوري هو حاضنة "حزب الله" وإيران في جنوب سوريا، كما أنّ الوحدة 840 في الحرس الثوري الإيراني بإشراف يزدان مير تواصل بناء جبهة الجولان جنوب سوريا.

وبحسب "الحدث"، فإنّ الجبهة الشمالية في إسرائيل تشهد حالة تأهّب بعد أن تحولت إلى نشطة مع تكرار إطلاق الصواريخ.

وأشارت  إلى توقعات بتكثيف إسرائيل الحرب ضد إيران بغارات في سوريا وعمليات سرية ضد منشآتها النفطية، لافتة إلى أنّ هناك خشية في إسرائيل من رد إيراني بعد الكشف عن خطف جنرال إيراني متقاعد والتحقيق معه حول الطيار رون أراد الذي فقد في لبنان.
المصدر: الحدث
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