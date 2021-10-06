لبنان

عبدالله: وحده المواطن المودع وصاحب الحساب هو الضحية

Lebanon 24
06-10-2021 | 01:49
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غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر  حسابه على "تويتر" كاتبا: "معاناة وقهر، هو ما يتعرض له شابات وشباب لبنان الذين يدرسون في الخارج، والعالقين بين حقهم المكرس بقانون الدولار الطالبي وبين انتقائية واستنسابية وضبابية التطبيق من قبل بعض المصارف. وحده المواطن المودع وصاحب الحساب هو الضحية، بينما ثلاثي الدولة والبنك المركزي والمصارف يذلون طلابنا".
 


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