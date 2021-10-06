عكر: المهم ألا يغيب صوت المغترب اللبناني في المجلس النيابي

أكدت وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر عبر تويتر "أهمية ألا يغيب صوت المغترب اللبناني في المجلس النيابي وهذا حق مكرس له في القانون، ويجب تطبيق القانون الذي نص على تخصيص 6 نواب يمثلون المغتربين، وإذا كانت هناك صعوبات تقنية في تطبيق ذلك يستحسن السير بالقانون الذي إعتمد في انتخابات 2018 أي الإقتراع لـ 128 نائبا".

المهم ألا يغيب صوت #المغترب_اللبناني في #المجلس_النيابي وهذا حق مكرس له في القانون، ويجب تطبيق القانون الذي نص على تخصيص 6 نواب يمثلون المغتربين، وإذا كانت هناك صعوبات تقنية في تطبيق ذلك يستحسن السير بالقانون الذي إعتمد في انتخابات 2018 أي الإقتراع لـ 128 نائبا". #انتخابات_2022 — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) October 6, 2021