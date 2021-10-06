لبنان

سليم عون: بداية الانقاذ هو الاتفاق مع صندوق النقد لعودة حركة الاستثمار

Lebanon 24
06-10-2021 | 01:53
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قال النائب سليم عون، ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبرنا عن مدى التجاوب الدولي وهناك حرص على عدم حصول انهيار كامل في لبنان على الرغم من وجود الضغوط".

وفي حديث لـ "صوت كل لبنان 93.3", أضاف: "طموحنا ليس فقط الحصول على الأموال من صندوق النقد إنما تسيير المشاريع واستعادة الثقة ومفتاح بداية الانقاذ هو الاتفاق مع صندوق النقد لعودة حركة الاستثمار والشركات".

وتابع, "إذا عادت الثقة فإنّ أموال اللبنانيين في المنازل بإمكانها أن تعيدنا على سكة الإنقاذ".



وشدّد, على أن "هناك من ينزعج من العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي ويحاول دس السمّ في العسل وأنا متفائل من طريقة التعاطي والتفاهم والتكامل بينهما".

ولفت عون، إلى أن "الرئيس ميقاتي أظهر نجاحاً في تسيير الأمور من خلال طريقة التعاطي مع الألغام والعقبات من دون المسّ بالمسلّمات التي يؤمن بها".
 
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