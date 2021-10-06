لبنان

الصيفية لم تنتهِ بعد.. استعدوا لطقس حار لمدة 5 أيام اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:17
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع القاري الآسيوي استيقظ في نهاية شهر ايلول وها هو يتمركز، حالياً، فوق غرب روسيا وبحر قزوين، انّه المرتفع السيبيري الذي، غالباً، ما يهدد منطقة الشرق الاوسط بالرياح الشرقية الجافة، فيقف عائقاً بوجه المنخفضات الأطلسية المتجهة من الغرب.

 

وأشار إلى ان كتلا باردة تضرب غرب روسيا وشرق اوروبا وتؤثر على المناطق الداخلية بطقس معتدل الى بارد، سببها المرتفع السيبيري الذي يتمدد نحو تركيا، ومن المنتظر ان تنشط رياح مدارية حارة نسبياً، نحو لبنان وفلسطين، مصدرها مصر وسيناء فترتفع درجات الحرارة صباح الجمعة بشكل تدريجي ولعدّة ايام، فيتحوّل الطقس الى دافئ بينما يبقى بارداً في ساعات الليل فوق الجبال وفي البقاع.

 

أضاف: طقس خريفي مشمس مع ضباب محلي يسيطر على المنطقة حتى ظهر الخميس، بحيث ترتفع درجات الحرارة لمدة 5 ايام تقريباً لتلامس 31 درجة ساحلا و 32 بقاعاً

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 28-29 درجة  نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 26 درجة نهاراً و 12 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 11 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 06 ليلا

الرياح: غربية الى شمالية سرعتها بين 10 و 25 كم  في الساعة،

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%

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