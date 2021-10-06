"معلمو الأساسي": قرار مباشرة التدريس برسم الجمعيات العمومية

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان اجتماعاً طارئاً بعد اللقاء الذي ضمها الى جانب رابطة الاساتذة في التعليم الثانوي مع معالي وزير التربية والتعليم العالي د. عباس الحلبي وأصدرت البيان التالي:لا شك أن الظروف المعيشية الضاغطة تقض مضاجع المعلمين والأهل في المدرسة الرسمية، ومن هنا كان الموقف بإعلان مقاطعة العام الدراسي للضغط من أجل تحسين القدرة الشرائية وتأمين الانتقال الى المدرسة بعد ان التهمت أسعار المحروقات الرواتب ولم يبقى منها ما يؤمن استمرار العيش.وبعد ان رفعت الرابطة مطالبها الى وزير التربية وتفهمه لهذه المطالب، سعى بدوره الى تأمين ما يمكن من أجل إنقاذ العام الدراسي لذلك أكد في اللقاء على ما تم تأمينه وفقاً للتالي:١- تقديم منحة من البنك الدولي والدول المانحة واليونيسف بقيمة ٩٠$ مخصصة للمعلمين بكافة مسمياتهم ملاك او تعاقد او مستعان بهم ويستفيد منها ايضاً عمال المكننة و سوف تُصرف وفقاً لسعر السوق الموازية، وأوضح أن منحة المتعاقدين محكومة بساعات العقد.٢- كُلف وزير المالية من رئاسة الحكومة إعداد دراسة عاجلة لضمان استمرار المساعدة المالية من الدولة وأيضاً رفع بدل النقل الذي سيشمل جميع العاملين في القطاع العام، وجرى التأكيد على ان لا يقل عن ٦٤ ألف لليوم العمل الحضوري وأن لا تقل المساعدة عن نصف الراتب كما صرفت لهذا الشهر.٣- تعهدت اليونيسف بتأمين الكتب والقرطاسية للتلاميذ، بالاضافة الى تأمين مادة المازوت المدعوم للمدارس، حيث سيتم المباشرة بتوزيع ١٥٠ ألف ليتر على المدارس في الأسبوع القادم وتباعاً في الأسابيع التالية لتغطية جميع المدارس.٤- سيتم صرف مساعدة مالية لدعم صندوق المدرسة تتراوح بين ٥٠٠٠ دولار و٢٠.٠٠٠ دولار وفقاً لأعداد التلاميذ في كل مدرسة. وسيصرف الجزء الأول منها وفقاً لأسعار السوق الموازية إلى أن يتم فتح حسابات بالدولار للمدارس في المصارف بأسرع ما يمكن ليصار الى تحويلها بالدولار لصالح صندوق المدرسة.٥- وعدت لجنة التربية النيابية والرئيس نبيه بري بإقرار مشروع قانون ال ٥٠٠ مليار ليرة المخصصة لدعم المدارس الرسمية والخاصة.٦- تعهد حاكم المصرف المركزي رفع سقف السحوبات من صندوق المدرسة الى ١٢ مليون ليرة دفعة واحدة و٢٠ مليون ليرة في الشهر، كما بدفع الرواتب للمعلمين مرة واحدة.٧- يتم العمل من قبل وزارة الاشغال وبالتنسيق مع وزارة التربية على تكليف شركة نقل مخصصة لنقل المعلمين والتلاميذ في باصات وفقاً لخط سير محددة مما سيوفر كلفة النقل اليومية الى ٤٠٠٠ ليرة.إن الهيئة الادارية إذ تقدر جهود معالي وزير التربية، ترى أن ما تم عرضه وما قدمه لا يرقى إلى مستوى وتطلعات وآمال المعلمين ولكنه أفضل الممكن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وسوف تنتظر أن تتحول هذه الأقوال إلى أفعال وتأمل عدم التلكوء في التنفيذ.بناءً على ما تقدم قررت الهيئة الإدارية للرابطة تكليف مقرري الفروع استبيان آراء الجمعيات العمومية في المحافظات والأقضية بالتصويت على مباشرة التدريس في ١١ تشرين الأول أو الاستمرار بالمقاطعة وذلك اعتباراً من اليوم وتزويدها بالنتائج ليبنى على الشيء مقتضاه.