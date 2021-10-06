هل سيتم تحصيل فواتير المولدات بالدولار؟

أكد رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة أن اصحاب المولدات غير ملتزمين بتسعيرة وزارة الطاقة لانها خالفت جدول الاسعار.سعادة وفي حديث لصوت لبنان قال: نحن لا نريد ولن نقبل ان نظلم الناس نحن ضد الفوترة بالدولار مطالباً بنقل التسعيرة الى وزارة الاقتصاد.