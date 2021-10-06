لبنان

هل سيتم تحصيل فواتير المولدات بالدولار؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:51
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أكد رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة أن اصحاب المولدات غير ملتزمين بتسعيرة وزارة الطاقة لانها خالفت جدول الاسعار.
سعادة وفي حديث لصوت لبنان قال: نحن لا نريد ولن نقبل ان نظلم الناس نحن ضد الفوترة بالدولار مطالباً بنقل التسعيرة  الى وزارة الاقتصاد.
 
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