ميقاتي التقى فليتشر.. والأخيرة تؤكد: مستعدون للعمل مع الحكومة لدعم من هم أكثر حاجة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ووسط آسيا وشرق اوروبا لبرنامج الاغذية العالمي كورين فيلتشر في السراي صباح اليوم الأربعاء يرافقها مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات في حضور المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

اثر اللقاء قالت فيلتشر: التقيت للتو مع دولة رئيس الحكومة وناقشنا عمل برنامج الاغذية العالمي الذي يدعم اللاجئين السوريين في لبنان منذ سنوات، وهو اليوم يضاعف مساعدته للشعب اللبناني المحتاج بواسطة برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرا، ومن خلال برامجنا الأخرى يمكننا الوصول مع نهاية السنة الحالية الى مساعدة نحو ٨٠٠ الف لبناني، وهذا مهم، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لدعم مَن هم أكثر حاجة الى المساعدة.