لبنان

الراعي يرأس الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 03:32
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يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.
 
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الراعي

بكركي

الاجتماع الشهري

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