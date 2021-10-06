لبنان

لا محروقات اليوم والسبب...

Lebanon 24
06-10-2021 | 03:39
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افادت معلومات الـ" mtv " ان شركات المحروقات امتنعت عن التسليم اليوم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار ونظرا" لغياب وزير الطاقة خارج لبنان.
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معلومات mtv: شركات المحروقات امتنعت عن التسليم اليوم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار لغياب وزير الطاقة خارج لبنان
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