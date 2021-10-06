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لبنان
في طرابلس... توقيف لبناني بجرم النصب والاحتيال
Lebanon 24
06-10-2021
|
04:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مكتب أمن الدولة في طرابلس تمكّنت من توقيف اللبناني س.خ محيط منطقه التل بجرم النصب والاحتيال، وتم تحويله لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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