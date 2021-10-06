في طرابلس... توقيف لبناني بجرم النصب والاحتيال

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مكتب أمن الدولة في طرابلس تمكّنت من توقيف اللبناني س.خ محيط منطقه التل بجرم النصب والاحتيال، وتم تحويله لاجراء المقتضى القانوني بحقه.