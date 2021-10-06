خلافات داخل المعارضة.. ولكن

بالرغم من ان الخلافات في صفوف المجتمع المدني ومجموعات الثورة تكاثرت في الايام الماضية، الا ان هذه الخلافات لا تزال منضبطة ضمن قواعد الصيغة اللبنانية التقليدية.

وقالت مصادر مطلعة ان الخلافات تحصل بشكل اساسي بين النواب المستقيلين الذين يطمحون للخرق داخل الساحة المسيحية ويتحالفون مع بعض المجموعات هناك، وبين مجموعات اساسية لها تمثيلها لكن على الساحة الاسلامية".

وبحسب المطلعين فان هذه الخلافات في اطارها الحالي لا تأثير انتخابيا سلبيا لها، لكنها في حال توسعت الى داخل الساحات الطائفية والمذهبية نفسها فقد تشكل تهديدا للمسار الانتخابي الموحّد لمجموعات الثورة.