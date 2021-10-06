لبنان

طوابير البنزين تلوح في الافق من جديد ما السبب؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:18
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اشارت قناة الـmtv الى ان محطات المحروقات على طول الساحل من طبرجا حتى نهر الموت مقفلة بالكامل.
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