لبنان

قرار بمنع الصيد في راشيا الفخار وخراجها

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:33
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 قررت بلدية راشيا الفخار قضاء حاصبيا في بيان، "منع الصيد في خراج بلدتنا والذي يشمل الخريبة وراشيا وكل الاحراج والكروم دون استثناء، وتم ابلاغ القرار الى كل بلديات المنطقة والهيئات الرسمية".
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راشيا

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