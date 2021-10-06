لبنان

أبو شقرا: تأخير صدور الجدول ينعكس سلباً على أصحاب المحطات

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:38
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افاد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات بانتظار صدور جدول الاسعار عن وزارة الطاقة"، مشيرا الى ان "تأخير صدور الجدول ينعكس سلبا على اصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين".

وتمنى "ان يكون التعاون وثيقا بين الموزعين واصحاب المحطات وزارة الطاقة لتسيير امور المواطنين".

وعن سبب عدم صدور الجدول اليوم قال ابو شقرا: "انه بسبب سفر وزير الطاقة وليس لنا علاقة بارتفاع الاسعار الذي يتعلق بالجدول الصادر من وزارة الطاقة".
 
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