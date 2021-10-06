لبنان

"رخص حمل الأسلحة"... بيان لوزير الدفاع

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:45
A-
A+
Doc-P-871849-637691178216414549.jpg
Doc-P-871849-637691178216414549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وقف العمل بمضمون القرار رقم 1517/ود تاريخ 7/3/2021 المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الوطني: إيلاء الأهمية للحفاظ على جهوزية الجيش
lebanon 24
06/10/2021 16:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الدفاع التركي: نؤمن بإمكانية حل المشاكل مع ⁧‫اليونان‬⁩ بالحوار والوسائل السلمية
lebanon 24
06/10/2021 16:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ"رويترز": مستعدون لبحث سبل غير التفاوض لمنع إيران من السلاح النووي
lebanon 24
06/10/2021 16:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى السفير التركي في لبنان
lebanon 24
06/10/2021 16:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

السلاح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-06
06:42 | 2021-10-06
08:57 | 2021-10-06
08:52 | 2021-10-06
08:45 | 2021-10-06
08:40 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website