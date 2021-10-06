"رخص حمل الأسلحة"... بيان لوزير الدفاع

قرر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وقف العمل بمضمون القرار رقم 1517/ود تاريخ 7/3/2021 المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية.