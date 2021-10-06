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لبنان
"رخص حمل الأسلحة"... بيان لوزير الدفاع
Lebanon 24
06-10-2021
|
04:45
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قرر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وقف العمل بمضمون القرار رقم 1517/ود تاريخ 7/3/2021 المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية.
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