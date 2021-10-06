لبنان

رسالة من الرئيس الاميركي لعون... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:53
A-
A+
Doc-P-871850-637691179864430501.jpg
Doc-P-871850-637691179864430501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد الرئيس الأميركي جوزف بايدن على سعادة  الشعب الأميركي بمساعدة كافة الشعوب على التوصل الى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة. واعرب عن تأثره للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالامل.
موقف الرئيس الأميركي جاء  في رسالة  الى رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون شكره فيها على تهنئته بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي  Clearly gottlieb steen and Hamilton LLP للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، اكد الرئيس عون انه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.
ولفت الرئيس عون لعضوي الوفد الى ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
واعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وان مكتب "غوتيليب ستين وهاملتون" متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة السابق الدكتور رمزي مشرفية الذي شكره على الدعم الذي لقيه منه خلال توليه مسؤولياته الوزارية في حكومة الرئيس حسان دياب وعرض له ابرز ما تحقق من إنجازات في الوزارة لا سيما البطاقة التمويلية وخطة الرعاية للاسر الأكثر فقرا، إضافة الى معالجة ملف النازحين السوريين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-06
06:42 | 2021-10-06
08:57 | 2021-10-06
08:52 | 2021-10-06
08:45 | 2021-10-06
08:40 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website