لبنان

موقوف بجرم سرقة.. فهل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 3-10-2021 وفي محلة الشويفات، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت عناصر مفرزة الضّاحية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من القاء القبض على المدعو:

ج. ع. (مواليد عام 1978، مصري)
لإقدامه على العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه عن طريق وضع اعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انه يمكنه تحويل مبلغ مالي من الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية، وبعد ان تتواصل معه الضحية يحدد مكان اجراء العملية، بعدها يأخذ المبلغ ويعمد بطريقة احتيالية بوضعه داخل مغلف واستبداله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء ويسلمه إياه بحجة انه نسي المال في سيارته، ويفر الى جهة مجهولة.

كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم سلب ومخدرات، وقد تعرف عليه أحد الأشخاص الذي وقع ضحية اعماله، واتخذ بحقه صفة الادعاء الشخصي.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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