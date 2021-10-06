لا تسليم ولا بيع للبنزين

اعتاد اللبنانيون ان تصدر الجداول الخاصة بأسعار المحروقات صباح كل يوم أربعاء، الا انها لم تصدر اليوم وبالتالي لم يتم تسليم البنزين والمازوت الى المحطات من قبل الشركات الموزعة التي امتنعت بدورها عن بيعه الى المواطنين.ولدى سؤال المعنيين افادوا ان عدم اصدار الجداول ناتج عن غياب وزير الطاقة وليد فياض في زيارة عمل الى القاهرة.