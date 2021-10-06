لبنان

لا تسليم ولا بيع للبنزين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-10-2021 | 05:04
A-
A+
Doc-P-871857-637691187526947138.jpg
Doc-P-871857-637691187526947138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتاد اللبنانيون ان تصدر الجداول الخاصة بأسعار المحروقات صباح كل يوم أربعاء، الا انها لم تصدر اليوم وبالتالي لم يتم تسليم البنزين والمازوت الى المحطات من قبل الشركات الموزعة التي امتنعت بدورها عن بيعه الى المواطنين.
ولدى سؤال المعنيين افادوا ان عدم اصدار الجداول ناتج عن غياب وزير الطاقة وليد فياض في زيارة عمل الى القاهرة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-06
06:42 | 2021-10-06
08:57 | 2021-10-06
08:52 | 2021-10-06
08:45 | 2021-10-06
08:40 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website