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لبنان
مولوي يرسل كتابا الى محافظة الشمال... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
06-10-2021
|
05:27
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أرسل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا الى محافظة الشمال بصفتها القائم بأعمال بلدية الميناء في طرابلس، مطالبا اياها بممارسة صلاحياتها في قمع المخالفات الحاصلة على الكورنيش البحري لمدينة الميناء وذلك بعد توافر معلومات الى وزارة الداخلية والبلديات حول تزايد الأعمال المنافية للآداب في الموقع المذكور، بالاضافة الى حصول تجاوزات عبر رفع صوت الموسيقى من السيارات المركونة على طول الكونيش ووضع كراس وطاولات على الممر المخصص للتنزه.
وأوعز الوزير مولوي تكليف الشرطة البلدية بتسيير دوريات على طول الكورنيش البحري للتشدد في قمع المخالفات وتحرير محاضر ضبط عند أي مخالفة.
كما تابع الوزير مولوي مع المعنيين الاجراءات المتخذة لحين اخماد الحريق الذي كان قد شبّ في خريبة الجندي ووادي الجاموس في عكار.
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