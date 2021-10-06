الجيش: حملة تبرع بالدم في مستشفى ابلح العسكري

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن تنظيم حملة تبرع بالدم في مستشفى ابلح العسكري لتلبية حاجات مرضى التلاسيميا على صعيد الوطن بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود".