لبنان

الجيش: حملة تبرع بالدم في مستشفى ابلح العسكري

Lebanon 24
06-10-2021 | 05:29
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن تنظيم حملة تبرع بالدم في مستشفى ابلح العسكري لتلبية حاجات مرضى التلاسيميا على صعيد الوطن بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود".
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