مواد غذائية فاسدة ودود في الطحين داخل محل ألبان وأجبان في حارة حريك

قام فريق من المراقبين في المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك اليوم، بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بالكشف على محل أجبان وألبان ضمن نطاق البلدية حيث تبين وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، منها عفن ودود في الطحين وتستخدم في التصنيع الغذائي تم تلفها وتسطير محضر تلف بها، بالاضافة الى عدم توفر معيار النظافة العامة وانعدام شروط سلامة الغذاء ووجود حشرات في المنشأة. وتم تسطير محضر ضبط واقفال موقت للمنشأة إلى حين تسوية أوضاعها.