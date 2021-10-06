28
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الكتائب كسروان الفتوح طالبت بتوقيف المعتدين على ساحة الشهداء في عجلتون
Lebanon 24
06-10-2021
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن اقليم كسروان الفتوح الكتائبي البيان التالي:
"عاد خفافيش الليل الذين تديرهم منظومة الفساد المنزعجة من مواقف الكتائب الى العمل، وها هي قد استهلت نشاطها الاسود بالاعتداء ليلا على ساحة شهداء الكتائب في بلدة عجلتون الكسروانية، حيث قام هؤلاء بتمزيق صور الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل وازالة الاعلام الكتائبية وتكسير الشارة التي كتب عليها اسم الرئيس الشهيد.
ان اقليم كسروان الفتوح يطالب اولا القوى الامنية وما تبقى من هيبة للدولة بأن تقوم بواجبها كاملا لتوقيف المعتدين ومن وراءهم . كما أن هذه الاعمال لن تزيد الرفاق في كسروان الفتوح سوى اصرار على متابعة التبشير بمواقف الحزب الذي أثبتت الايام صدقه ومصداقيته وتحسسه مع وجع اللبنانيين خصوصا في الفترة الاخيرة. كما ان النهضة الكتائبية التي انطلقت اخيرا في كل قرى وبلدات كسروان الفتوح لن توقفها اعمال خبيثة نعرف جيدا تاريخ مفتعليها.
كما يسأل الاقليم عن التزامن المريب بين اتخاذ المكتب السياسي قراره بالامس بترشيح النائب الثاني للرئيس الدكتور سليم الصايغ الى الانتخابات النيابية المقبلة وهو الذي يقطن في عجلتون وبين الاعتداء على نصب شهداء الكتائب في البلدة.
اما في ما خص تمزيق صور البشير، فنطمئن هؤلاء بأن صورة البشير ما زالت في قلوب كل اللبنانيين منذ اكثر من اربعين عاما ولم ولن يستطع احد محوها، وصوته لا زال يهدر عنفوانا ويهز عروشا واهية سيسقطها الشعب اللبناني يوم سيقترع لكرامته في الانتخابات المقبلة".
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي مستلقية على سيارتها الفارهة.. وتنورة من الجلد كشفت الكثير (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي مستلقية على سيارتها الفارهة.. وتنورة من الجلد كشفت الكثير (صور)
09:20 | 2021-10-05
05/10/2021 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
12:43 | 2021-10-05
05/10/2021 12:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين وسعره
11:16 | 2021-10-05
05/10/2021 11:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
22:24 | 2021-10-05
05/10/2021 10:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:16 | 2021-10-06
الى المواطنين.. هل صدر جدول أسعار المحروقات؟
06:42 | 2021-10-06
ميقاتي بعد سلسلة إجتماعات... لبنان قادر على النهوض على رغم الصعوبات
08:57 | 2021-10-06
وزيرا الشباب والرياضة والسياحة ناقشا خططا لتنفيذ أنشطة مشتركة
08:52 | 2021-10-06
البطريرك الراعي بصحة جيّدة
08:45 | 2021-10-06
جمعية المودعين اعتصمت أمام مصرف لبنان: سنكمل مسيرة شل القطاع المصرفي حتى استرجاع اموالنا
08:40 | 2021-10-06
حميه عرض مع وهاب لمشاريع الوزارة
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 16:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 16:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 16:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact