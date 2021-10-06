عون يمنح باتابوتيان وسام الاستحقاق اللبناني المذهب

منح رئيس الجمهورية ميشال عون اللبناني الأصل الدكتور أرديم باتابوتيان الذي نال جائزة نوبل للطب2021 عن اكتشافاته في مجال مستقبلات الحرارة واللمس، وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، تقديراً لانجازه العلمي والطبي المميز وشدد على ان هذا الإنجاز غير المسبوق للبنان يؤكد على إمكانات شعبه الثقافية والحضارية.