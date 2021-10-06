بيروت تكرم إرث المهاتما غاندي

احتفلت سفارة الهند في لبنان، بالتعاون مع جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية، ADLIR باليوم العالمي للاعنف.ويصادف اليوم العالمي للاعنف كل عام في 2 تشرين الاول، عيد ميلاد المهاتما غاندي، الزعيم الروحي والسياسي للهند.وكانت السفيرة جوانا ورونيكا، المنسقة الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المتحدثة الرئيسية في هذا الحدث، ومن المتحدثين الآخرين الدكتور سهيل أجاز خان، سفير الهند في لبنان، الوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد، نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف.