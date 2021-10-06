لبنان

بيروت تكرم إرث المهاتما غاندي

Lebanon 24
06-10-2021 | 05:21
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احتفلت سفارة الهند في لبنان، بالتعاون مع جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية، ADLIR باليوم العالمي للاعنف.
ويصادف اليوم العالمي للاعنف كل عام في 2 تشرين الاول، عيد ميلاد المهاتما غاندي، الزعيم الروحي والسياسي للهند. 

وكانت السفيرة جوانا ورونيكا، المنسقة الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المتحدثة الرئيسية في هذا الحدث، ومن المتحدثين الآخرين الدكتور سهيل أجاز خان، سفير الهند في لبنان، الوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد، نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف. 
 


كما تم الإعلان نيابة عن محافظ بيروت أن مكانًا عامًا في بيروت سيتم تسميته قريبًا باسم المهاتما غاندي. وشكر السفير الدكتور سهيل اجاز خان محافظ بيروت على هذا الاعلان. وقال: "يشرفنا الإعلان الذي صدر نيابة عن محافظ بيروت أنه سيتم قريبا تسمية مكان عام في بيروت على اسم المهاتما غاندي. وهذا يعكس الحب والمودة لغاندي وكذلك إيماناً راسخاً بمبدأ اللاعنف في لبنان".

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