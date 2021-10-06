شيا ودوكان زارا الابيض والسفيرة الأميركية وصفت المحادثات بالبناءة جدا

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، التي قالت إثر الاجتماع: إنه" تضمن محادثات بناءة جدا".كما عرض الوزير الأبيض مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان، لامكانات التعاون المشترك في سبيل تلبية الحاجات المتزايدة للنظام الصحي في لبنان، وما يمكن تنفيذه من برامج قصيرة ومتوسطة الأمد على هذا الصعيد.