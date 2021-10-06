لبنان

البعريني من دار الفتوى: لدخول دم جديد من الشباب المؤمن بلبنان الى حرم المجلس النيابي

Lebanon 24
06-10-2021 | 06:45
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب وليد البعريني على رأس وفد ضم: منسق عام تيار المستقبل في عكار، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع، عبد الإله زكريا، رئيس مجلس إدارة مستشفى خلف الحبتور والدكتور ربيع الصمد، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.

بعد اللقاء، قال النائب البعريني: "زيارتنا لسماحته هي تأكيد بأن هذه الدار دار الجميع، وان ترددنا عليها الهدف منه تلقي توجيهاته وإرشاداته ولأخفذ البركة. وقد كانت جولة في الشأن العام، تطرقنا خلالها إلى الوضع الحكومي، ووجع المواطنين في عكار، علما أن الوجع عام لدى جميع اللبنانيين، كما هو ظاهر وواضح للعيان، وكما أكد ذلك المفتي دريان".

أضاف: "بالتشاور والتفاهم والتعاون نستطيع اجتياز هذه المرحلة العصيبة بسلام، آملين أن نصل إلى أوضاع أفضل، خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب، راجين أن يدخل إلى حرم المجلس النيابي "دم جديد من الشباب المؤمن بلبنان" للخروج مما نحن فيه بأقل خسائر ممكنة".

وختم البعريني: "نشيد بالخدمات الطبية والاستشفائية التي تقدمها مستشفى خلف الحبتور في عكار، للمواطنين المحتاجين، الذين لا يستطيعون الاستشفاء على حسابهم، ولا حتى تغطية الفارق بين ما تقدمه وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، وشركات التأمين".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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