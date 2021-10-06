ميقاتي بعد سلسلة إجتماعات... لبنان قادر على النهوض على رغم الصعوبات

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها"، مشددا على" ان لبنان قادر،رغم الصعوبات،على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الامد ، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له".



وخلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي " أن من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها"، مشددا على " التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت".

وجدد الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لما يشكله هذا الاستحقاق من اولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد باحكام الدستور". موقف الرئيس ميقاتي جاء خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيد نيلز انن قبل ظهر اليوم في السراي الكبير. شارك في اللقاء سفير المانيا في لبنان اندريا كندل والوفد المرافق والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر . وتم خلال الاجتماع عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي " أن من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها"، مشددا على " التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت".وجدد الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لما يشكله هذا الاستحقاق من اولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد باحكام الدستور".

وزير خارجية قبرص

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، في حضور سفير قبرص في لبنان بانيوتيس كرياكو، وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل ، ومديرة دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية سالينا شامبوس، ومدير مكتب الوزير نيوفيتوس كوستنتينو، ومسؤولة مكتب الشرق الاوسط ايلين بابانيكولاو في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال اللقاء قال رئيس الحكومة"إن لبنان بلد صديق وجار لقبرص والعلاقات التاريخية بين البلدين متينة ويسودها الاحترام المتبادل". وقال " ان الكثير من اللبنانيين يجدون ملاذا آمنا في قبرص، ونحن ، إذ نقدر للسلطات القبرصية الرعاية المميزة لهم، نتمنى عليها تقديم المزيد من التسهيلات لهم خاصة في الظروف الصعبة".

اما وزير خارجية قبرص فأكد ان بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة ،كي يعود لبنان الى الساحة الدولية بالزخم المطلوب".

إجتماع اممي- اوروبي

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، الممثلة الاقليمية للبنك الدولي منى قوزي ومنسق برامج إطارالاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار(3RF) جاب فإن ديغل في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وتم خلال اللقاء البحث في تنفيذ وتسريع هذه المشاريع .

اثر اللقاء اعلنت رشدي: تحدثنا اليوم أين نحن من برنامح إطار الاصلاح والتعافي واعادة الأعمار وما ننتظره ونعّول عليه من دولة الرئيس والحكومة لتسريع هذه المشاريع الموجودة، اضافة الى الإصلاحات المهمة والاولوية التي يجب ارساؤها لمساعدتنا في هذه المشاريع. ونحن مسرورون بالارادة السياسية التي رأيناها واطلعنا عليها، ونتمنى أن يكون هناك مجموعة من القرارات قبل الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية،التي هي بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والامم المتحدة ويهمنا جدا ان يكون هناك دعم من دولة الرئيس ومن الحكومة اللبنانية.

بدوره تحدث رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي رالف طراف فقال:" نحن ممتنون من الدعم الذي سمعناه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو دعم يتمثل بآلية تعاون وتنسيق مهمة بالنسبة الينا وللدول المانحة، بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات حكومية مختلفة، ونحن نرغب في استمرارية العمل الجيد في هذا الإطار، وقد كان الإجتماع مشجعاً.

وتحدثت الممثلة الإقليمية للبنك الدولي فقالت:" لقد تباحثنا مع دولة الرئيس ميقاتي في التسهيلات المالية المقترحة للبنان من ضمن واحدة من آليات التمويل المتصلة بالشراكة ما بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في إطار برنامج (3RF)الذي يطال الأشخاص المتمحورين ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار، ونحن نتطلع الى المضي قدماً في هذه المشاريع في إطار دعم الشرائح المجتمعية الأكثر تعثراً في لبنان.

برنامج الاغذية العالمي

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ووسط آسيا وشرق اوروبا لبرنامج الاغذية العالمي كورين فيلتشر في السراي صباح اليوم يرافقها مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات في حضور المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

اثر اللقاء اعلنت فيلتشر: التقيت للتو مع دولة رئيس الحكومة وناقشنا عمل برنامج الاغذية العالمي الذي يدعم اللاجئين السوريين في لبنان منذ سنوات، وهو اليوم يضاعف مساعدته للشعب اللبناني المحتاج بواسطة برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرا ، ومن خلال برامجنا الأخرى يمكننا الوصول مع نهاية السنة الحالية الى مساعدة نحو ٨٠٠ الف لبناني، وهذا جد مهم،ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لدعم مَن هم أكثر حاجة الى المساعدة.

سفير اليابان

والتقى الرئيس ميقاتي سفير اليابان لدى لبنان اوكوبو تاكيشي وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، واكد التزام بلاده دعم لبنان في مجالات الطاقة والتعليم والصحة.

وزير الزراعة

واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الذي اطلعه على شؤون الوزارة.

وزير المهجرين

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين.

برقية تهنئة

ووجه رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة الى الدكتور أرديم باتابوتيان الحائز جائزة نوبل في الطب العام جاء فيها : كان من دواعي سروري واعتزازي، أن أتلقى خبر حصولكم على جائزة نوبل في الطب العام - مناصفة مع العالم الأميركي ديفيد يوليوس- عن دراستكم حول استشعار الجسم للّمس ودرجة الحرارة. وأتقدم منكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات، وقد رفعتم اسم لبنان عالياً، وأثبتم جدارة وأهلية تليق بطموحكم وإرادتكم في خدمة الإنسانية وفي الوصول عبر بحوثكم وتجاربكم إلى ما تستحقون من نجاح وتقدير. وإذ أشد على أيديكم، أتمنى لكم على الدوام، المزيد من الريادة والتفوق".

