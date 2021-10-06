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لبنان
موجة حر تضرب لبنان ابتداءً من الغد.. والدفاع المدني يصدر بياناً تحذيرياً
Lebanon 24
06-10-2021
|
07:15
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه مع "حلول فصل الخريف وإزدياد مخاطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، وعطفا على نشراتنا التوجيهية السابقة، وفي ضوء النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني التي توقعت تأثر لبنان بكتل هوائية حارة إعتبارا من يوم غد الخميس 7 تشرين الأول الأمر الذي قد يتسبب بإندلاع حرائق في المناطق اللبنانية ويستدعي إلتزام أعلى درجات الحيطة والحذر".
واكدت المديرية "جهوزية عناصرها من موظفين ومتطوعين بالرغم من ضآلة الإمكانات لديها، وتدعو المواطنين الكرام إلى "الإسراع في التبليغ عن أي حريق فور مشاهدته والتقيد بالإرشادات التالية:
1 - عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي وتجهيزها للموسم الزراعي المقبل .
2 - تنظيف الأعشاب وتشذيب الأغصان الصغيرة عند جذوع الأشجار وسحبها إلى أماكن بعيدة عن الأحراج .
3 - عدم رمي أعقاب السجائر من السيارات على جوانب الطرق أو خلال النزهة في المناطق الحرجية أو قربها .
4 - تفادي إشعال المواقد في أماكن النزهة ما لم يتم إحداث حفرة صغيرة فاصلة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة المجهزة لإشعال النار، على أن يتم ردمها بالتراب عند الإنتهاء .
وختم البيان: "ان المديرية العامة للدفاع المدني إذ تعلق كبير الأمل على وعي المواطنين، وتحليهم بأعلى درجات المسؤولية تذكرهم ب"ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن أي طارئ مع إمكانية التواصل مع الدفاع المدني على الموقع الإلكتروني على الرابط التالي : www.civildefense.gov.lb علما أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية جاهزة للاستجابة إلى نداءات المواطنين فور ورودها" .
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