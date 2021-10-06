الى المواطنين.. هل صدر جدول أسعار المحروقات؟



تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنه جدول التسعير الجديد للمحروقات.

وفي اتصال مع "لبنان24"، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إن الجدول الذي يتم تداوله مفبرك وغير صحيح، في حين أن الجدول الأساسي لم يصدر بعد نظراً إلى سفر وزير الطاقة وليد فياض خارج لبنان.