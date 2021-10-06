لبنان

جنبلاط بحث مع وفد ألماني الأوضاع السياسية

Lebanon 24
06-10-2021 | 07:24
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الثلاثاء، وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين، يرافقه السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، بحضور السيدة نورا جنبلاط، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسيّة العامّة.

وقد إستبقى جنبلاط ضيوفه الى مائدة العشاء.
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