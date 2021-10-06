لبنان

نبش وتخريب... هذا ما تعرضت له المدافن في بلدة بزبينا

Lebanon 24
06-10-2021 | 07:28
A-
A+
Doc-P-871912-637691278023516521.jpg
Doc-P-871912-637691278023516521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن تعرّضت المدافن في "مارإدنا" في بلدة بزبينا في منطقة الجومة بعكّار ، أصدرت البلدية بياناً جاءَ فيه: 

استفقنا اليوم على جريمة لم نعتد على رؤيتها في زماننا طالت المقدسات وحرمات الاموات. 

تعرضت مدافن الموتى الموجودة في مار إدنا في بزبينا الى النبش والتخريب والسرقة. 

إن مجلس بلدية بزبينا يعتبر ان فتح القبور والعبث بحرمة الاموات هو جريمة معاقب عليها لايقبل بها المؤمنون واذ يعتبر هذا العمل تخريبي ومس بمسلمات العيش الواحد كونه ليس من عاداتنا دفن الممتلكات مع الموتى. 

وندعو الأجهزة الامنية الى استنفار اقصى جهودها للكشف عن الفاعلين لمنع تكرار هذا العمل الشنيع وندعو مجالس الرعايا المعنية الى اعادة المدافن الى حالها وتركيب أجهزة مراقبة لضبط الامور . 

ونكرر استنكارنا وشجبنا لهذه الافعال ونطلب من جميع المؤمنين والروحيين لحظ خطورة وشناعة هذه الافعال في عظاتهم وخطبهم والتحذير من ارتكاب هكذا افعال.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:18 | 2021-10-06
09:10 | 2021-10-06
12:02 | 2021-10-06
11:49 | 2021-10-06
11:13 | 2021-10-06
11:05 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website