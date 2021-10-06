نبش وتخريب... هذا ما تعرضت له المدافن في بلدة بزبينا

بعد أن تعرّضت المدافن في "مارإدنا" في بلدة بزبينا في منطقة الجومة بعكّار ، أصدرت البلدية بياناً جاءَ فيه:استفقنا اليوم على جريمة لم نعتد على رؤيتها في زماننا طالت المقدسات وحرمات الاموات.تعرضت مدافن الموتى الموجودة في مار إدنا في بزبينا الى النبش والتخريب والسرقة.إن مجلس بلدية بزبينا يعتبر ان فتح القبور والعبث بحرمة الاموات هو جريمة معاقب عليها لايقبل بها المؤمنون واذ يعتبر هذا العمل تخريبي ومس بمسلمات العيش الواحد كونه ليس من عاداتنا دفن الممتلكات مع الموتى.وندعو الأجهزة الامنية الى استنفار اقصى جهودها للكشف عن الفاعلين لمنع تكرار هذا العمل الشنيع وندعو مجالس الرعايا المعنية الى اعادة المدافن الى حالها وتركيب أجهزة مراقبة لضبط الامور .ونكرر استنكارنا وشجبنا لهذه الافعال ونطلب من جميع المؤمنين والروحيين لحظ خطورة وشناعة هذه الافعال في عظاتهم وخطبهم والتحذير من ارتكاب هكذا افعال.