للقادمين من المدينة الرياضة إلى وسط بيروت... إقفال نفق سلام خلال هذا الوقت

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام للسير المتجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت، وذلك بتاريخ اليوم 6-10-2021 اعتباراً من الساعة 23,30 ولغاية الساعة 5,00 من صباح اليوم التالي بغية القيام بأعمال صيانة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.