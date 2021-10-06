لبنان

مصلحة الليطاني: المياه تعهود الى بلدات صفاريه و كفرفالوس

Lebanon 24
06-10-2021 | 07:37
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا، عن معاودة ضخ مياه الري من قناة منسوب ال ٦٠٠ في بلدة أنان الى الجزء الشرقي من المشروع أي من بلدات صفاريه و كفرفالوس باتجاه مجدليون و عبرا، و الإبقاء على المياه مقطوعة عن الشبكة الجنوبية الغربية التي تغذي بلدة عين المير نزولا" باتجاه المية و مية و درب السيم الى حين انهاء صيانة العطل الثاني و المتوقع انهاء صيانته ظهر غد الخميس في ٧ / ١٠ / ٢٠٢١.
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