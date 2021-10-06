لبنان

وزير التربية للمعلمين: أنتظر إجابتكم

Lebanon 24
06-10-2021 | 07:42
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي أن "الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية، وستُوزّع على المدارس الأموال تبعاً لقدرتها الاستيعابية".
 
وقال الحلبي للـ"أم تي في": "ستُوزّع الكتب المدرسية للمدارس الرسمية والخاصة، وستُقدم القرطاسية حتى الصف السادس مجاناً". وأضاف: "تمكنّا من تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية".
 
وتمنى أن "يرضى المعلمون بهذه النتائج"، وأشار إلى أن "ما هو أهم هو مصلحة التلميذ بالعودة إلى المدرسة، وتوجه إلى ضمائر المعلمين، وقال: "أنتظر إجابتهم اليوم أو غداً".
 
 
 
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