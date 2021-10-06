لبنان

الوكالة الاميركية للتنمية الدولية اطلقت مشروعا بقيمة 29 مليون دولار لتوفير طاقة موثوقة في لبنان

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:02
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 اعلنت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية "USAID" في بيان، انها منحت "عقدا لشركة "Inc, Worldwide IMC" لتنفيذ النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجددة بأسعار معقولة للجميع، "INARA" في إطار تقديم المساعدة والخدمات الاساسية "IDEAS"، وهو مشروع مصمم لتقديم ما يصل إلى 29 مليون دولار من أجل توفير طاقة موثوقة ومستدامة في جميع مناطق لبنان".

ولفتت الى انها تسعى إلى "زيادة إمدادات توليد الكهرباء، على مستوى المجتمع وزيادة الفاعلية، من حيث التكلفة والملاءمة البيئية والاستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تقديم التوضيحات وتعزيز البيئة المواتية لتوليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقة المتجددة".

وقالت مديرة بعثة الوكالة إيلين ديفيت: "نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع الجديد، الذي سوف يستهدف جميع مناطق لبنان ويحسن تقديم الخدمات الاساسية"، معتبرة ان "مثل هذه المشاريع الهامة تنشط المجتمعات للبحث عن حلول محلية مستدامة وبأسعار معقولة للتحديات اليومية التي يواجهونها".

وذكر البيان ان الوكالة "نفذت منذ العام 2012 أكثر من 15 حال يستند الى الطاقة الخضراء لابقاء المنازل والشركات مضاءة وللتقليل من استهالك الوقود بنسبة ثالثين في المئة وتقليل نسبة التلوث لحوالى مليون شخص. ولا يزال هناك أكثر من 20 مشروع قيد التنفيذ في جميع أنحاء لبنان لتوفير الكهرباء الاحتياطية والمياه".
 
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