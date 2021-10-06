لبنان

بيرم استقبل زاهر الخطيب واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:12
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم النائب السابق زاهر الخطيب على رأس وفد من رابطة الشغيلة.
وقدم الخطيب للوزير بيرم مجموعة كتب من مؤلفاته في مختلف المجالات، ومن بينها بعض ما عرضه في مؤتمر الطائف عن الواقع اللبناني والادارة اللبنانية واصلاحها.

كما استقبل الوزير بيرم، وفدا من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان برئاسة السيد علي رستم، الذي اطلع وزير العمل على المشاكل التي يعاني منها الموظفون في البلديات ، عارضا بعض المطالب من بينها "ضرورة انتساب هؤلاء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وقد ابدى الوزير بيرم "تأييده لما سمعه من الوفد"، حيث استطلع رأي المدير العام للضمان الاجتماعي مباشرة حول ذلك وقد أيد بدوره الاقتراح.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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