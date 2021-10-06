"لعنة معلم التلحيم" مجددا... هذا ما حصل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرض احد العمال (سوري الجنسية) لاصابة اثناء قيامه بتلحيم قسطل حديد تابع لمولد احدى المباني، بالقرب من مستشفى دار التوليد سابقاً، خلف شارع نقابة الاطباء في طرابلس.وفي التفاصيل وأثناء تلحيمه القسطل، طالت شرارة نار برميل زيت بجانب المولد، مما ادى الى انفجاره وتعرض العامل للاصابة، نقل على اثرها بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى السلام في طرابلس للعلاج.وقد سمع دوي الانفجار في ارجاء المنطقة.