الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي: إلقاء قنبلتين مضيئتين وإطلاق رشقات نارية

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 5 /10 /2021 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 20.40، تمّ تسجيل /3/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 370 متراً، وأقدم عناصر العدو على إلقاء قنبلتين مضيئتين وإطلاق رشقات نارية فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.